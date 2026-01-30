Cristian Chivu si è laureato Coach of the month della Serie A per la seconda volta di fila. L'allenatore nerazzurro ha vinto il premio anche di gennaio, dopo aver portato l'Inter a +5 sul secondo posto e +9 sul terzo. Anche l'Inter si è voluta complimentare con il suo mister sui social per il traguardo raggiunto. 

Sezione: News / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 18:47
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
