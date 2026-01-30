Brooke Norton-Cuffy è stato sondato dall'Inter, come confermato dal Corriere della Sera. In realtà, secondo il quotidiano, il britannico è però un'opzione in vista dell'estate, non del calciomercato invernale. Sul giocatore c'è anche la Juventus, ma i nerazzurri hanno aggiunto Norton-Cuffy alla lista dei papabili per il settore esterni, in caso di "probabilissima" (così la definisce il quotidiano) partenza di Dumfries.

Per il ruolo di vice dell'olandese, che lavora per rientrare al più presto, il nome più gettonato presta quello di Perisic, per il quale il Psv Eindhoven potrebbe dare l'assenso al trasferimento dopo il big match di domenica contro il Feyenoord.