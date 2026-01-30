Le sedici squadre che parteciperanno ai playoff di Champions League scopriranno le date delle gare di andata e ritorno stasera, fa sapere la UEFA, dopo il sorteggio andato in scena a Nyon a mezzogiorno. Nello specifico, l'Inter andrà in Norvegia per sfidare il Bodø/Glimt martedì 17 febbraio o mercoledì 18 febbraio. Il ritorno, invece, è previsto una settimana dopo, il 24 o il 25. Ecco il quadro completo degli spareggi:

Borussia Dortmund-Atalanta
Olympiacos-Bayer Leverkusen
Bruges-Atletico Madrid
Galatasaray-Juventus
Monaco-Paris Saint-Germain
Qarabag-Newcastle
Bodø/Glimt-Inter
Benfica-Real Madrid

Sezione: News / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 13:20
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print