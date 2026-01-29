L'Inter U23 sfiderà la Pergolettese nel match valido per la 24esima giornata di Serie C sabato 31 gennaio, ma non a Monza. A causa della temporanea indisponibilità dello U-Power Stadium, la partita si disputerà allo stadio 'Silvio Piola' di Novara, con calcio d'inizio fissato alle 17:30.

Il club nerazzurro informa che l'ingresso per i tifosi sarà gratuito. "Basterà recarsi alle biglietterie stadio del "Silvio Piola" per ricevere il tagliando gratuito che consentirà l'accesso all'impianto", viene comunicato in una nota ufficiale.

Sezione: Inter U23 / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 21:55
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
