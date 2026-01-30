Niente mercato in entrata? Tranquilli, sta per tornare Denzel Dumfries. Questo quanto scrive stamane la Gazzetta dello Sport. Una tesi che certamente non farà felici i tifosi interisti.

La dirigenza nerazzurra, infatti, si sarebbe imbattuta in un doppio muro. "Nei giorni scorsi Ausilio aveva effettuato un sondaggio per Moussa Diaby, ex freccia di Bayer Leverkusen e Aston Villa ora in forza all’Al-Ittihad, squadra del campionato saudita - riferisce la rosea -. L’Inter ha velocemente trovato un accordo con il calciatore, che avrebbe accettato anche un robusto taglio di stipendio pur di tornare in Europa in un campionato competitivo, ma non con il club, uno dei tanti controllati dal fondo Pif: l’offerta di un prestito con diritto di riscatto a 35 milioni è stata rigettata senza possibilità di replica, anche perché l’ex allenatore milanista Sergio Conceiçao considera Diaby molto importante per il proprio scacchiere. E così ieri Ausilio è tornato sul vecchio obiettivo, Ivan Perisic, eliminato mercoledì dalla Champions con il Psv. Ma anche su questo fronte ha dovuto constatare che l’affare non fosse così semplice, nonostante la ferrea volontà di Perisic di vivere l’ultima grande avventura della carriera nella società in cui era stato (bene) tra il 2015 e il 2022. Al momento le negoziazioni sono sospese. Qui manca anche l’intesa con l’entourage del calciatore, che lunedì compirà 37 anni. Ma è il minore dei problemi".

E Norton-Cuffy? C'è stata una chiacchierata, ma non è il profilo giusto per migliorare la rosa. Almeno questo è quanto scrive la Gazzetta. L'identikit è quello di un calciatore diverso per caratteristiche da Dumfries. "Se non lo troverà, da Perisic in giù, andrà avanti con Luis Henrique, che a Chivu piace e che a Dortmund ha dato segni di risveglio. LH potrebbe essere ceduto soltanto davanti a un’offerta super del Bournemouth, che si era informato a inizio mese insieme al Besiktas", si legge.

E allora tutti in attesa di Dumfries, il cui rientro è previsto per il ritorno del playoff di Champions contro il Bodo o contro Mourinho.