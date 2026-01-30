Squadra che vince... si cambia. Chivu cambia ancora la sua Inter in vista del match di Cremona di domenica alle 18. Un obbligo considerando gli impegni ravvicinati, come sottolinea il Corsport.

"Contro la formazione di Nicola mescolerà sicuramente le carte in attacco - si legge -. Il tandem sarà nuovo di zecca rispetto alla sfida di Champions, con Lautaro Martinez e Pio Esposito in rampa di lancio. A destra, a meno di novità repentine dal mercato, la coperta rimane corta: non sembra in dubbio la presenza di Luis Henrique dal primo minuto. Stesso discorso a centrocampo, con l’indisponibilità di Calhanoglu e Barella: Frattesi sarà importante per far rifiatare uno dei tre impegnati già in Germania. In difesa lecito attendersi il rientro di Bastoni dopo il turno di riposo di mercoledì. A fargli spazio dovrebbe essere Acerbi".

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro.