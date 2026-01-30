Vittoria per 2-1 contro la Cremonese per la Primavera dell'Inter, allenata da Benny Carbone. Una gara a due volti, dominata nel primo tempo e sofferta nel secondo. Ecco chi ha giocato bene e chi invece poteva fare meglio.
UP
EL MAHBOUBI - Una di quelle serate in cui è decisamente acceso. Come spesso accade, quando la giornata è quella giusta, riesce a mettere in campo tutta la sua velocità e creatività. Tanti dribbling, tante idee, tanta sostanza. Bravo sul gol dell'1-0, quando si fa trovare al posto giusto, bravo nel finale, quando le sue accelerazioni danno la possibilità ai compagni di prendere fiato. Solo un grande intervento di Gashi gli impedisce di fornire l'assist per il 3-1 a Pinotti.
BALLO - Ottima partita per il terzino destro di Carbone, che corona la serata con due assist. La cosa più importante, al netto del doppio ingresso a tabellino, sono le tante cose buone fatte, sia in fase offensiva che difensiva. Ben concentrato per novanta minuti, sbaglia poco o nulla e anche sul gol subito aveva provato a metterci una pezza. Nel finale poi un grande intervento su Stefani evita che l'attaccante grigiorosso possa battere a rete per il 2-2 in campo aperto.
CERPELLETTI - Tanto fosforo e tanta corsa: la partita del capitano nerazzurro è davvero di alto livello. Nel primo tempo mena le danze, nel secondo tempo è bravo a gestire ritmi e spazi, con l'Inter avanti di due gol. Poi la squadra nerazzurra concede qualcosa e anche lui può fare poco per arginare l'irruenza offensiva della Cremo. In ogni caso, non perde mai lucidità. Dopo diverse settimane di fisiologico calo, Cerpelletti torna quindi sui suoi livelli.
DOWN
MOSCONI - Altra partita non indimenticabile per il giocatore sondriese. Pochi spunti, molti meno di quelli a cui ci ha abituato. In più l'aggravante dell'errore sul gol del 2-1 che riapre la partita, quando prova un cambio di gioco troppo prevedibile e apre la via del ribaltamento di fronte alla Cremonese. Periodo complicato per lui, che nelle ultime settimane sta faticando.
VUKOJE - Non una buona prestazione per Vukoje. Con il passare dei minuti cala d'intensità e perde praticamente tutti i duelli in mezzo al campo, qualcosa di inusuale per un giocatore con il suo fisico. La sensazione è che per fare lo step successivo debba crescere sul piano del dinamismo ma soprattutto della grinta, che spesso manca.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - Giovanili
Altre notizie
- 21:52 Sky - Ore calde per il mercato nerazzurro: contatti per Jones del Liverpool. C'è già l'ok del calciatore, la situazione
- 21:37 Pisa, Gilardino: "Dopo l'Inter ho dato una scossa. Akinsanmiro penalizzato dalla Coppa d'Africa"
- 21:23 Cremonese-Inter, domenica la sfida numero 18 in Serie A: i precedenti. Nerazzurri quasi perfetti con le neopromosse
- 21:10 Mlacic ancora al centro del mercato. Garcia: "È in trattativa per un trasferimento, col Gorica non giocherà"
- 20:55 Parma, Keita: "Fortunato ad avere Chivu nella mia vita. Penso che vincerà lo Scudetto con l'Inter"
- 20:41 L'Inter ritrova il Bodo/Glimt dopo la Coppa delle Coppe 1978/79: dominio nerazzurro nell'unico precedente
- 20:26 Dida: "Milan da scudetto? Inter favorita per tante ragioni. Allegri ha ragione"
- 20:20 Primavera - Inter-Cremonese, gli Up&Down: El Mahboubi ispiratissimo, Vukoje flebile
- 20:12 VI - Il PSV Eindhoven sicuro di tenersi Perisic. Solo un'opzione potrebbe fare cambiare idea
- 20:00 Primavera - Un po' di sofferenza di troppo, ma l'Inter batte la Cremonese: i nerazzurri vincono 2-1
- 19:58 UFFICIALE - Milan, RedBird rifinanzia il vendor loan. Cardinale: "Con San Siro avviato, guardiamo con fiducia al futuro"
- 19:43 Toni Kroos: "L'Inter ha meritato di vincere col BVB, almeno aveva le idee chiare. Gli ottavi? Dico..."
- 19:39 UFFICIALE - Kristjan Asllani è un nuovo giocatore del Besiktas. "Ti auguriamo grande successo con questa maglia"
- 19:29 Sky - Bloccata la trattativa per Perisic, resta uno spiraglio per Diaby. Luis Henrique verso la permanenza
- 19:15 UFFICIALE - Torino, risolto il prestito di Asllani con l'Inter. Per il giocatore albanese ora l'avventura in Turchia
- 19:00 Rivivi la diretta! MERCATO FOLLE! FRATTESI dice ADDIO? DIABY vuole SOLO l'INTER, PERISIC in STAND-BY
- 18:47 Coach of the Month della Serie A, Chivu cala il bis a gennaio: i complimenti social dell'Inter
- 18:34 CF - Champions League, i playoff in TV: ecco chi può trasmettere il doppio incrocio tra Bodo/Glimt e Inter
- 18:20 Parma, conferenza di presentazione per Franco Carboni: "Ringrazio per la fiducia, ora centriamo la salvezza"
- 18:06 Sakariassen, DS Bodo/Glimt: "Con l'Inter due partite divertentissime, non vediamo l'ora"
- 17:52 Di Marzio: "Il Liverpool ha chiesto informazioni su Dumfries dopo l'infortunio di Frimpong"
- 17:38 Romano: "Frattesi-Nottingham Forest, in caso di chiusura l'Inter tratterà per un nuovo centrocampista. Su Diaby..."
- 17:23 Borussia Dortmund-Inter, Dimarco al fotofinish su Bisseck. Spunta Luis Henrique
- 17:09 Settore giovanile, il programma del week-end: si parte stasera con Inter-Cremonese U20
- 16:54 Bove racconta: "Eriksen brava persona e giocatore incredibile. Abbiamo parlato tanto, grato per i consigli"
- 16:40 Bodo/Glimt, Thomassen: "Siamo ai playoff per un motivo. Inter? Ero a Monaco per la finale, è tra le top d'Europa"
- 16:33 Playoff Champions League, date e orari: Inter in Norvegia il 18 febbraio, Bodo/Glimt atteso a Milano il 24
- 16:26 Ranocchia: "L'Inter è l'unica italiana che se la gioca con tutte in Europa. Scudetto? Gap ampio, ma..."
- 16:12 Moretto: "Frattesi, il Nottingham Forest fa sul serio: parti vicine. L'Inter ha respinto l'offerta della Lazio, l'Atletico Madrid..."
- 15:58 Adani esalta Stankovic: "Un giocatore di alto livello, quantità e qualità. E' sfacciato, dirompente"
- 15:43 Infantino: "Mi sono innamorato del calcio quando mio padre mi portò a vedere l'Inter a San Siro"
- 15:28 Il Besiktas annuncia: "Kristjan Asllani si è sottoposto a visita medica"
- 15:20 PSV, Bosz: "Il futuro di Perisic? Presumo che rimarranno tutti, ma la decisione non è mia"
- 15:14 Diaby vuole solo l'Inter, accordo per i prossimi 4 anni e mezzo: in arrivo una nuova offerta dei nerazzurri. Il punto
- 14:59 Sky - Juventus al lavoro con il Bologna per Holm: idea di scambio con Joao Mario
- 14:45 GdS - Dimarco, non solo gol e assist: crescita esponenziale anche a livello fisico
- 14:31 Chivu: "Il Bodo/Glimt ha messo in difficoltà squadre importanti, tutte le partite di Champions nascondono insidie"
- 14:17 Benfica, Branco: "Real Madrid ai playoff? Anche con l'Inter sarebbe stata una sfida difficile"
- 14:02 Zanetti: "Champions, l'Inter vuole sempre ambire a grandi traguardi. Il Bodo/Glimt non è più una sorpresa"
- 13:48 CdS - Lautaro-Esposito in attacco, riecco Bastoni e Frattesi: la probabile formazione
- 13:34 Di Marzio: "L'Inter continua a lavorare per Diaby. Il giocatore spinge per arrivare in Italia"
- 13:20 Playoff Champions, quando si gioca Bodo/Glimt-Inter? La UEFA svelerà i calendari stasera
- 13:05 Cassano impressionato da Aleksandar Stankovic: "Tale padre, tale figlio. Dejan era così"
- 12:51 'Coach of the Month' della Serie A, Chivu cala il bis a gennaio. De Siervo: "L'Inter gioca un calcio moderno e dinamico"
- 12:37 Zanetti: "Niente sfida con Mou? Non sottovalutiamo il Bodo/Glimt. Mercato, siamo forti. Se capitano possibilità..."
- 12:28 Asllani a Istanbul per visite e firma: l'annuncio dai canali social del Besiktas
- 12:25 Playoff Champions League: l'Inter pesca il Bodo, Mourinho sfiderà il Real Madrid. Juve col Gala, Atalanta vs BVB
- 12:13 Mercato Inter, Marotta chiarisce la linea: "Non siamo in emergenza, se ci saranno delle opportunità le seguiremo"
- 12:00 BENFICA o BODO, LIVE REACTION playoff Champions. SPECIALE MERCATO: le ULTIMISSIME
- 11:45 Inter, Marotta in Commissione antimafia: "L'audizione è andata benissimo"
- 11:30 Il Milan va su Cissé, rischia di sfumare un possibile sostituto di Perisic
- 11:16 Saelemaekers lo ammette: "Se in area ti toccano, vai giù. Stai a terra più a lungo in attesa del VAR"
- 11:02 Frattesi, si fa avanti un'altra pretendente: l'Atletico Madrid pensa all'offerta. Resta in lizza il Nottingham Forest
- 10:48 SM - Frattesi, sondaggio da parte della Lazio. Biancocelesti disposti a investire una cifra importante
- 10:34 Corsera - Norton-Cuffy sondato dall'Inter, ma per l'estate: la strategia dei nerazzurri
- 10:20 TS - Frattesi in eterna attesa di un'occasione. Il Forest ci pensa, ma c'è un altro ostacolo
- 10:06 TS - Marotta in Commissione Antimafia: Inter quarto club in audizione
- 09:52 TS - Domenica c'è Psv-Feyenoord: altro appiglio per l'Inter nella trattativa Perisic
- 09:38 TS - Dumfries, rumors su una super offerta: ecco perché l'Inter è andata su Norton-Cuffy
- 09:24 TS - Playoff Champions, Chivu tifa Bodo? Le incognite del sorteggio di oggi
- 09:10 CdS - Dumfries in anticipo rispetto ai tempi previsti: ecco quando potrebbe tornare in campo
- 08:56 GdS - Bisseck, esame superato per il Mondiale: l'Inter è priorità e trampolino
- 08:42 CdS - Mercato bloccato, Chivu resta a secco: Perisic e Diaby non si sbloccano. Norton-Cuffy? Possibilità in caso di addio di Dumfries
- 08:28 GdS - Frattesi può tornare titolare dopo 4 mesi: la probabile formazione
- 08:14 GdS - Champions, oggi alle 12 i sorteggi playoff e il tabellone fino a Budapest
- 08:00 GdS - Perisic-Diaby: doppio muro per Ausilio. Ma sta per tornare Dumfries! E Norton-Cuffy...
- 01:10 Romano: "I motivi dietro il no del PSV per Perisic, l'attesa per Diaby e l'incastro per Norton Cuffy. E su Frattesi..."
- 00:30 MARCA - Dietrofront Goretzka: rimane al Bayern Monaco. L'Atletico Madrid ripensa a Frattesi e apre sulla formula
- 00:00 Caro McTominay...