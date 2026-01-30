Ufficializzato ieri il suo arrivo dall'Empoli via Inter, Franco Carboni si è presentato quest'oggi in qualità di nuovo acquisto del Parma di Carlos Cuesta. In conferenza stampa, l'esterno italo-argentino si è presentato così ai nuovi tifosi: "Sono molto contento di arrivare in questa società. Ringrazio per la fiducia. Gli obiettivi personali sono crescere e imparare, essere pronto per giocare. Per quelli di squadra, dobbiamo centrare la salvezza. Il mio ruolo? Posso giocare a quattro come terzino. A cinque anche come quinto o anche il terzo. Nei ruoli sulla fascia".

Nelle giovanili ha giocato con giocatori come Nico Paz, Garnacho e Soulé.

"Sono stato con loro in Under 20 e anche in Nazionale maggiore. Sono molto amico di Soulé e conosco bene anche Nico: stanno facendo molto bene e si meritano questo presente".