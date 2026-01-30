L'ex portiere del Milan, Nelson Dida, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei rossoneri in lizza per lo scudetto dopo la stagione orrenda dell'anno scorso.

Dida, cosa pensa della stagione del Milan finora?

"Penso che stia andando bene. Il Milan è un grande club e come tale deve avere una squadra competitiva, che dimostri la sua forza. Con i nuovi acquisti e un nuovo modulo di gioco sta facendo un buon campionato".

Rispetto allo scorso anno i punti in più sono 13 e il Diavolo è secondo in classifica. Da ex giocatore e tifoso milanista, è soddisfatto?

"Certamente. Mi piace vedere che la squadra è in alto in classifica, che lotta fino alla fine, che è compatta e ha un bel gruppo di calciatori che si stanno impegnando al massimo. Tutto questo dimostra che non è un caso se si trova in quella posizione".

Quali sono i meriti di Allegri e cosa ha portato alla squadra?

"Secondo me molto. Lui ha dato alla squadra più tranquillità e sicurezza. In campo vedo un notevole equilibrio tra i reparti e per le altre squadre è più difficile riuscire a trovare spazio per giocare. Il Milan può ancora crescere tanto".

Da inizio stagione Allegri parla della qualificazione alla Champions come l’obiettivo rossonero: giusto così oppure...

"Allegri ha ragione, il Milan prima di tutto deve tornare in Champions League. Questo non vuol dire arrivare quarti, ma arrivare tra le prime quattro. Non bisogna mai pensare troppo lontano, ma avere obiettivi precisi e lavorare ogni giorno perché quell’obiettivo si realizzi. Nulla è facile come può sembrare: ci vogliono impegno, concentrazione massima e poche distrazioni, come possono essere per esempio i continui riferimenti allo scudetto".

In questo momento solo l’Inter può perdere lo scudetto? La formazione di Chivu è la favorita numero uno?

"È normale che l’Inter sia la favorita: è in testa alla classifica, ha calciatori di qualità e soprattutto è sempre arrivata nei primissimi posti in campionato nelle ultime stagioni".