Il Torino Football Club comunica di aver definito con il Football Club Internazionale Milano la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Kristjan Asllani. Adesso, per il centrocampista albanese, si aprono le porte del Besiktas, club col quale ha svolto le visite mediche nella giornata odierna. 

Sezione: Focus / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 19:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
