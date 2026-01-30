Il mercato di gennaio dell'Inter è entrato nel vivo. Si lavora su più tavoli, nella speranza di poter avere un altro nuovo "acquisto" dall'infermeria: il rientrante Denzel Dumfries, che spera di esserci già a cavallo tra le due gare di playoff di Champions League. Sempre che, come si legge, l'olandese sia effettivamente ancora a Milano, visti i rumors su una possibile super offerta che potrebbe sparigliare le carte. Proprio per questo ci sarebbe stata anche l'accelerata per Norton-Cuffy.

Il britannico non sarebbe in ogni caso un'alternativa a Perisic, per il quale si continua a lavorare. I nerazzurri stanno provando a bruciare la concorrenza strappando un accordo a titolo definitivo col Genoa a fronte di proposte arrivate al Grifone per un prestito con diritto di riscatto. Nel caso in cui dovessero arrivare sia Norton-Cuffy che Perisic, però, sarebbe quasi certa la partenza di Luis Henrique, per il quale il Bournemouth ha messo sul piatto 30 milioni di euro.