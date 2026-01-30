Il Liverpool pensa a Denzel Dumfries dopo l'infortunio del connazionale Frimpong. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, il club inglese ha chiesto informazioni all'Inter sulla situazione dell'esterno nerazzurro fermo ai box da dicembre.
Molto dipenderà proprio dai tempi finali di recupero e dalla decisione finale dei nerazzurri. L’Inter, per questo, ha sondato il nome di Norton-Cuffy, laterale classe 2004 del Genoa.
Resta da capire se nelle prossime ore ci saranno ulteriori sviluppi in tal senso. Nel contratto di Dumfries è presenta una clausola da 25 milioni di euro ma esercitabile solo in estate.
Sezione: Focus / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 17:52
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Altre notizie - Focus
Romano: "Frattesi-Nottingham Forest, in caso di chiusura l'Inter tratterà per un nuovo centrocampista. Su Diaby..."
Moretto: "Frattesi, il Nottingham Forest fa sul serio: parti vicine. L'Inter ha respinto l'offerta della Lazio, l'Atletico Madrid..."
'Coach of the Month' della Serie A, Chivu cala il bis a gennaio. De Siervo: "L'Inter gioca un calcio moderno e dinamico"
Frattesi, si fa avanti un'altra pretendente: l'Atletico Madrid pensa all'offerta. Resta in lizza il Nottingham Forest
Altre notizie
Venerdì 30 gen
- 18:34 CF - Champions League, i playoff in TV: ecco chi può trasmettere il doppio incrocio tra Bodo/Glimt e Inter
- 18:20 Parma, conferenza di presentazione per Franco Carboni: "Ringrazio per la fiducia, ora centriamo la salvezza"
- 18:06 Sakariassen, DS Bodo/Glimt: "Con l'Inter due partite divertentissime, non vediamo l'ora"
- 17:52 Di Marzio: "Il Liverpool ha chiesto informazioni su Dumfries dopo l'infortunio di Frimpong"
- 17:38 Romano: "Frattesi-Nottingham Forest, in caso di chiusura l'Inter tratterà per un nuovo centrocampista. Su Diaby..."
- 17:25 livePrimavera - Inter-Cremonese 2-0 al 40': Iddrissou raddoppia per i nerazzurri!
- 17:23 Borussia Dortmund-Inter, Dimarco al fotofinish su Bisseck. Spunta Luis Henrique
- 17:09 Settore giovanile, il programma del week-end: si parte stasera con Inter-Cremonese U20
- 16:54 Bove racconta: "Eriksen brava persona e giocatore incredibile. Abbiamo parlato tanto, grato per i consigli"
- 16:40 Bodo/Glimt, Thomassen: "Siamo ai playoff per un motivo. Inter? Ero a Monaco per la finale, è tra le top d'Europa"
- 16:33 Playoff Champions League, date e orari: Inter in Norvegia il 18 febbraio, Bodo/Glimt atteso a Milano il 24
- 16:26 Ranocchia: "L'Inter è l'unica italiana che se la gioca con tutte in Europa. Scudetto? Gap ampio, ma..."
- 16:12 Moretto: "Frattesi, il Nottingham Forest fa sul serio: parti vicine. L'Inter ha respinto l'offerta della Lazio, l'Atletico Madrid..."
- 15:58 Adani esalta Stankovic: "Un giocatore di alto livello, quantità e qualità. E' sfacciato, dirompente"
- 15:43 Infantino: "Mi sono innamorato del calcio quando mio padre mi portò a vedere l'Inter a San Siro"
- 15:28 Il Besiktas annuncia: "Kristjan Asllani si è sottoposto a visita medica"
- 15:20 PSV, Bosz: "Il futuro di Perisic? Presumo che rimarranno tutti, ma la decisione non è mia"
- 15:14 Diaby vuole solo l'Inter, accordo per i prossimi 4 anni e mezzo: in arrivo una nuova offerta dei nerazzurri. Il punto
- 14:59 Sky - Juventus al lavoro con il Bologna per Holm: idea di scambio con Joao Mario
- 14:45 GdS - Dimarco, non solo gol e assist: crescita esponenziale anche a livello fisico
- 14:31 Chivu: "Il Bodo/Glimt ha messo in difficoltà squadre importanti, tutte le partite di Champions nascondono insidie"
- 14:17 Benfica, Branco: "Real Madrid ai playoff? Anche con l'Inter sarebbe stata una sfida difficile"
- 14:02 Zanetti: "Champions, l'Inter vuole sempre ambire a grandi traguardi. Il Bodo/Glimt non è più una sorpresa"
- 13:48 CdS - Lautaro-Esposito in attacco, riecco Bastoni e Frattesi: la probabile formazione
- 13:34 Di Marzio: "L'Inter continua a lavorare per Diaby. Il giocatore spinge per arrivare in Italia"
- 13:20 Playoff Champions, quando si gioca Bodo/Glimt-Inter? La UEFA svelerà i calendari stasera
- 13:05 Cassano impressionato da Aleksandar Stankovic: "Tale padre, tale figlio. Dejan era così"
- 12:51 'Coach of the Month' della Serie A, Chivu cala il bis a gennaio. De Siervo: "L'Inter gioca un calcio moderno e dinamico"
- 12:37 Zanetti: "Niente sfida con Mou? Non sottovalutiamo il Bodo/Glimt. Mercato, siamo forti. Se capitano possibilità..."
- 12:28 Asllani a Istanbul per visite e firma: l'annuncio dai canali social del Besiktas
- 12:25 Playoff Champions League: l'Inter pesca il Bodo, Mourinho sfiderà il Real Madrid. Juve col Gala, Atalanta vs BVB
- 12:13 Mercato Inter, Marotta chiarisce la linea: "Non siamo in emergenza, se ci saranno delle opportunità le seguiremo"
- 12:00 BENFICA o BODO, LIVE REACTION playoff Champions. SPECIALE MERCATO: le ULTIMISSIME
- 11:45 Inter, Marotta in Commissione antimafia: "L'audizione è andata benissimo"
- 11:30 Il Milan va su Cissé, rischia di sfumare un possibile sostituto di Perisic
- 11:16 Saelemaekers lo ammette: "Se in area ti toccano, vai giù. Stai a terra più a lungo in attesa del VAR"
- 11:02 Frattesi, si fa avanti un'altra pretendente: l'Atletico Madrid pensa all'offerta. Resta in lizza il Nottingham Forest
- 10:48 SM - Frattesi, sondaggio da parte della Lazio. Biancocelesti disposti a investire una cifra importante
- 10:34 Corsera - Norton-Cuffy sondato dall'Inter, ma per l'estate: la strategia dei nerazzurri
- 10:20 TS - Frattesi in eterna attesa di un'occasione. Il Forest ci pensa, ma c'è un altro ostacolo
- 10:06 TS - Marotta in Commissione Antimafia: Inter quarto club in audizione
- 09:52 TS - Domenica c'è Psv-Feyenoord: altro appiglio per l'Inter nella trattativa Perisic
- 09:38 TS - Dumfries, rumors su una super offerta: ecco perché l'Inter è andata su Norton-Cuffy
- 09:24 TS - Playoff Champions, Chivu tifa Bodo? Le incognite del sorteggio di oggi
- 09:10 CdS - Dumfries in anticipo rispetto ai tempi previsti: ecco quando potrebbe tornare in campo
- 08:56 GdS - Bisseck, esame superato per il Mondiale: l'Inter è priorità e trampolino
- 08:42 CdS - Mercato bloccato, Chivu resta a secco: Perisic e Diaby non si sbloccano. Norton-Cuffy? Possibilità in caso di addio di Dumfries
- 08:28 GdS - Frattesi può tornare titolare dopo 4 mesi: la probabile formazione
- 08:14 GdS - Champions, oggi alle 12 i sorteggi playoff e il tabellone fino a Budapest
- 08:00 GdS - Perisic-Diaby: doppio muro per Ausilio. Ma sta per tornare Dumfries! E Norton-Cuffy...
- 01:10 Romano: "I motivi dietro il no del PSV per Perisic, l'attesa per Diaby e l'incastro per Norton Cuffy. E su Frattesi..."
- 00:30 MARCA - Dietrofront Goretzka: rimane al Bayern Monaco. L'Atletico Madrid ripensa a Frattesi e apre sulla formula
- 00:00 Caro McTominay...
Giovedì 29 gen
- 23:49 Adani: "Dimarco tra i più decisivi d'Europa, ha numeri alti per il suo ruolo. Deve lavorare per fare il quarto"
- 23:35 Benitez: "Chi vince lo scudetto? Mi piace il Napoli, ma per Conte non sarà facile. L'Inter è la più forte"
- 23:20 Romano: "Standby Perisic e Diaby, da qui l'idea Norton-Cuffy. Il Genoa preferisce l'Inter a Everton e Juve per un motivo"
- 23:05 La Roma pareggia in Grecia e vola agli ottavi di finale, Bologna ai playoff: tutti i risultati di Europa League
- 22:55 Coppa Italia, Inter-Torino eccezionalmente a Monza: tutti i dettagli per l'acquisto dei biglietti
- 22:40 Asllani-Besiktas, arriva il primo imprevisto: volo cancellato, il motivo. L'arrivo in Turchia slitta
- 22:25 SM - Non solo Inter su Massolin: tre le squadre di Serie A sul 2002. Le richieste del Modena
- 22:10 Se l'Inter, in Champions, deve pure 'adoperarsi' per il ricongiungimento familiare dei Kovacs, 2 fratelli arbitri...
- 21:55 Serie C, l'Inter U23 sfida la Pergolettese allo stadio 'Silvio Piola' di Novara: l'ingresso per i tifosi sarà gratuito
- 21:40 BVB, Schlotterbeck: "Anche l'Inter non ha avuto molte occasioni. Dopo il gol di Dimarco ha giocato all'italiana"
- 21:26 UFFICIALE - Nuova avventura per l'ex nerazzurro Longo: ripartirà dalla quarta serie spagnola
- 21:12 BVB, Emre Can: "Non abbiamo concesso molto, ma l'Inter è stata più matura e ha meritato la vittoria"
- 20:58 L'Inter non è l'unico club su Norton-Cuffy. Di Marzio: "La Juve non molla, c'è anche l'Everton"
- 20:44 Di Marzio: "Massolin, Inter e Modena più vicini ma non c'è ancora l'intesa". I dettagli
- 20:29 Dimarco MVP di Borussia-Inter, la UEFA: "Intelligenza tattica e freddezza. Calcio di punizione straordinario"
- 20:14 Sky - Perisic chiede la cessione: il PSV lo libera dopo il Feyenoord? Diaby pronto a tagliarsi lo stipendio per l'Inter
- 19:59 Perisic si complica, l'Inter cambia obiettivo: trattativa avanzata per l'acquisto definitivo di Norton-Cuffy