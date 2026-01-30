Il Liverpool pensa a Denzel Dumfries dopo l'infortunio del connazionale Frimpong. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su X, il club inglese ha chiesto informazioni all'Inter sulla situazione dell'esterno nerazzurro fermo ai box da dicembre.

Molto dipenderà proprio dai tempi finali di recupero e dalla decisione finale dei nerazzurri. L’Inter, per questo, ha sondato il nome di Norton-Cuffy, laterale classe 2004 del Genoa. 

Resta da capire se nelle prossime ore ci saranno ulteriori sviluppi in tal senso. Nel contratto di Dumfries è presenta una clausola da 25 milioni di euro ma esercitabile solo in estate. 

Sezione: Focus / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 17:52
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
