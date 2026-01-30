Emergenza a centrocampo per l'Inter. Nei giorni in cui si parla soprattutto di fascia destra, il ko del mediano sardo ha aperto una crepa anche nel settore centrale del campo. Considerando il calendario fittissimo, non si esclude l'impiego dal 1' di Frattesi per completare il reparto con Zielinski e Mkhitaryan domenica a Cremona. E Diouf, in crescita, può essere una soluzione in più. Ci sarà da valutare la stanchezza post Champions.

Lo spiega la Gazzetta dello Sport, che poi parla dell'ex Sassuolo: "È stato a lungo sul mercato, dopo i tanti problemi fisici che lo avevano frenato, ma adesso può infilarsi in un vuoto di potere imprevisto nel ruolo preferito, quello di mezzala destra - si legge -. Frattesi finora ha giocato appena 250 minuti in campionato divisi in 11 presenze: la sua prima e unica partita da titolare in questa edizione della Serie A risale, guarda caso, all’andata contro la Cremonese a San Siro. Era il 4 ottobre, quasi quattro mesi fa".

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito.