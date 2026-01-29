Denzel Dumfries inizia a vedere la fine del tunnel e il rientro in campo. L'olandese è al lavoro da diverse settimane ad Appiano Gentile per recuperare dall'infortunio alla caviglia sinistra che lo tiene fermo ai box ormai da tanto tempo: secondo Sky Sport, che comunque invita alla cautela (lo staff medico nerazzurro non vuole correre rischi bruciando le tappe), il numero 2 nerazzurro potrebbe tornare a disposizione tra l'andata e il ritorno dei playoff per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Sezione: Copertina / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 17:13
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
