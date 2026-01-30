Il Nottingham Forest fa sul serio per Davide Frattesi. Stando a quanto risulta al giornalista Matteo Moretto, il club inglese, per anticipare la concorrenza, ha intensificato i contatti riuscendo ad avvicinarsi alle richieste della controparte. Allo stato attuale, il Forest appare in netto vantaggio sulla altre pretendenti: l'offerta della Lazio, infatti, è stata respinta nelle scorse ore, mentre l'Atletico Madrid non si è ancora fatto vivo in via ufficiale.