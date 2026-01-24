Il timbro di Lautaro Martínez non manca mai. Il capitano nerazzurro ha trascinato l'Inter nella rimonta contro il Pisa ed è salito a quota 12 reti in 22 presenze in questo campionato, eguagliando il bottino complessivo della scorsa Serie A, ma con molte meno partite disputate.

Superato anche il numero di gol segnati in casa nella stagione precedente. Lautaro continua così a guidare la classifica marcatori. 

Sezione: Stats / Data: Sab 24 gennaio 2026 alle 19:44
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
