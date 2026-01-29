Dopo la folle qualificazione arrivata all'ultimo minuto della League Phase di Champions League grazie a un gol del portiere Trubin, il Benfica aspetta una tra Real Madrid e Inter ai playoff. Due squadre con le quali José Mourinho, allenatore dei portoghesi, ha scritto delle pagine di storia: "Sono due delle candidate più importanti per vincere la competizione, è molto chiaro, noi non lo siamo - ha spiegato lo Special One durante la conferenza a margine del 4-2 del Da Luz proprio contro i blancos -. Abbiamo perso contro il Chelsea, ma abbiamo lottato; abbiamo perso contro la Juventus, ma abbiamo lottato. Oggi (ieri, ndr) abbiamo vinto un grande partita. Giocare due partite è più difficile che giocarne una, ma il calcio è il calcio. Stiamo costruendo una squadra, a livello individuale non possiamo competere. E vedremo, ci godiamo la vittoria, poi ci concentreremo sul campionato. Se chi è davanti (il Porto, ndr) non perde punti, non si può fare nulla. Nella fase successiva aggiungeremo altri due giocatori, Sidny Cabral e Rafa Silva. Questo ci dà qualche opzione in più".