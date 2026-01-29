Punto di mercato serale di Fabrizio Romano durante il quale l'esperto di mercato fa la sinossi di una giornata complessa per i dirigenti di Viale della Liberazione. L'Inter oggi ha lavorato su più fronti: da Ivan Perisic a Norton-Cuffy, passando per Moussa Diaby. La situazione che riguarda il croato ex nerazzurro è al momento in standby dopo che i milanesi hanno avanzato la prima proposta al PSV Eindhoven dopo la richiesta di cessione enunciata da Perisic stesso. Gli olandesi però hanno rifiutato l'offerta dei nerazzurri con l'intento di trattenere il giocatore che, dal canto suo, ha già l'accordo con la vecchia squadra. Al momento c'è attesa di capire se da Porta Nuova rilanceranno o se nel frattempo anche l'esterno di Spalato alzerà il pressing sulla dirigenza del PSV. Poco dopo il no arrivato dai Paesi Bassi, i nerazzurri hanno alzato la cornetta per intavolare un discorso concreto per Norton Cuffy col Genoa.

Dell'esterno 2004 si era già parlato in precedenza, ma nei giorni scorsi non era una priorità per i nerazzurri che contemporaneamente continuano a lavorare anche su Moussa Diaby. Per il giocatore dell'Al Ittihad, Ausilio e compagnia lavorano da circa ventiquattro ore e hanno già trovato l'accordo con l'ex Aston Villa. Si attende adesso l'ok del fondo PIF, benestare che in serata non c'era ancora. Tenendo conto di quest'attesa, la dirigenza del The Corner ha voluto sondare il Genoa per aprire una pista di cautela. Con il Grifone si parla di eventuale acquisto a titolo definitivo, opzione preferita dalle parti di Genova, dove hanno già fatto capolino anche l'Everton, che non è andato in profondità, e la Juventus che attraverso qualche chiamata ha fatto qualche sondaggio per il classe 2004, proponendo però un prestito con diritto di riscatto, opzione non gradita al Genoa che vuole un prestito con obbligo o con diritto molto oneroso, oltre che il trasferimento definitivo.