Un occhio al presente, ma anche al futuro per l'Inter. Che può dire di aver pressoché chiuso la trattativa per soffiare alle pretendenti il promettente centrocampista offensivo del Modena Yanis Massolin. Secondo Fabrizio Romano, l'intesa verbale tra nerazzurri e gialloblu è stata raggiunta per la somma di 4,5 milioni di euro più bonus. Il francese classe 2002 rimarrà in Emilia-Romagna fino a fine stagione, come da richiesta dei Canarini.

Sempre secondo Romano, si attende a ore la risposta di Davide Frattesi al Nottingham Forest mentre per Broke Norton-Cuffy c'è un accordo già impostato da ieri col giocatore e ora sta ai nerazzurri decidere. Per quel che riguarda i contatti tra Liverpool e Inter per Denzel Dumfries, sono confermati ma non fanno presagire ulteriori sviluppi.