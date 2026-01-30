Nel weekend di Serie A l'Inter è di scena allo Zini contro la Cremonese e i bookies danno grande fiducia ai nerazzurri. Il segno "2" vale 1,30 su Snai, sale a 5,50 il pareggio, mentre la vittoria dei padroni di casa paga 9,25. Il No Goal è in lavagna a 1,69 su William Hill, mentre il Goal è visto a 2,05. Lo riporta Agipronews.

Una rete di Lautaro Martinez vale 2 volte la posta puntata, mentre un'altra esultanza di Pio Esposito si gioca a 2,25. In quota anche Federico Dimarco (a 5), Jamie Vardy (a 4,50) e Federico Bonazzoli (a 6).