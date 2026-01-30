Secondo Voetbal International, il PSV Eindhoven conta sulla permanenza di Ivan Perisic anche dopo la sessione di calciomercato. Il club neerlandese è disposto a negoziare solo se gli verrà offerta una grossa somma di denaro, e ciò non sembra probabile. Solo una cifra molto elevata può cambiare la situazione, ma è improbabile che l'Inter prenda così seriamente in considerazione l'idea di investire per un giocatore che compie 37 anni lunedì.

Oltretutto, il PSV considera Perisic un giocatore fondamentale e in più ha carenza di personale in attacco, in parte a causa dei numerosi infortuni. Non è chiaro quanti soldi sarebbero necessari per cambiare la posizione della squadra di Eindhoven.