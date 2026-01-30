Il DNA calcistico di Dejan Stankovic è facilmente rintracciabile nel figlio Aleksandar, sempre più protagonista con la maglia del Bruges. "Tale padre tale figlio, Dejan era così", ha spiegato Antonio Cassano per 'Viva El Futbol' dopo la prestazione monstre del centrocampista serbo contro il Marsiglia, dopo la quale si è guadagnato il premio di MVP UEFA grazie al gol segnato e i due assist sfornati.
Sezione: News / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 13:05
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Venerdì 30 gen
- 14:59 Sky - Juventus al lavoro con il Bologna per Holm: idea di scambio con Joao Mario
- 14:45 GdS - Dimarco, non solo gol e assist: crescita esponenziale anche a livello fisico
- 14:31 Chivu: "Il Bodo/Glimt ha messo in difficoltà squadre importanti, tutte le partite di Champions nascondono insidie"
- 14:17 Benfica, Branco: "Real Madrid ai playoff? Anche con l'Inter sarebbe stata una sfida difficile"
- 14:02 Zanetti: "Champions, l'Inter vuole sempre ambire a grandi traguardi. Il Bodo/Glimt non è più una sorpresa"
- 13:48 CdS - Lautaro-Esposito in attacco, riecco Bastoni e Frattesi: la probabile formazione
- 13:34 Di Marzio: "L'Inter continua a lavorare per Diaby. Il giocatore spinge per arrivare in Italia"
- 13:20 Playoff Champions, quando si gioca Bodo/Glimt-Inter? La UEFA svelerà i calendari stasera
- 13:05 Cassano impressionato da Aleksandar Stankovic: "Tale padre, tale figlio. Dejan era così"
- 12:51 'Coach of the Month' della Serie A, Chivu cala il bis a gennaio. De Siervo: "L'Inter gioca un calcio moderno e dinamico"
- 12:37 Zanetti: "Niente sfida con Mou? Non sottovalutiamo il Bodo/Glimt. Mercato, siamo forti. Se capitano possibilità..."
- 12:28 Asllani a Istanbul per visite e firma: l'annuncio dai canali social del Besiktas
- 12:25 Playoff Champions League: l'Inter pesca il Bodo, Mourinho sfiderà il Real Madrid. Juve col Gala, Atalanta vs BVB
- 12:13 Mercato Inter, Marotta chiarisce la linea: "Non siamo in emergenza, se ci saranno delle opportunità le seguiremo"
- 12:00 BENFICA o BODO, LIVE REACTION playoff Champions. SPECIALE MERCATO: le ULTIMISSIME
- 11:45 Inter, Marotta in Commissione antimafia: "L'audizione è andata benissimo"
- 11:30 Il Milan va su Cissé, rischia di sfumare un possibile sostituto di Perisic
- 11:16 Saelemaekers lo ammette: "Se in area ti toccano, vai giù. Stai a terra più a lungo in attesa del VAR"
- 11:02 Frattesi, si fa avanti un'altra pretendente: l'Atletico Madrid pensa all'offerta. Resta in lizza il Nottingham Forest
- 10:48 SM - Frattesi, sondaggio da parte della Lazio. Biancocelesti disposti a investire una cifra importante
- 10:34 Corsera - Norton-Cuffy sondato dall'Inter, ma per l'estate: la strategia dei nerazzurri
- 10:20 TS - Frattesi in eterna attesa di un'occasione. Il Forest ci pensa, ma c'è un altro ostacolo
- 10:06 TS - Marotta in Commissione Antimafia: Inter quarto club in audizione
- 09:52 TS - Domenica c'è Psv-Feyenoord: altro appiglio per l'Inter nella trattativa Perisic
- 09:38 TS - Dumfries, rumors su una super offerta: ecco perché l'Inter è andata su Norton-Cuffy
- 09:24 TS - Playoff Champions, Chivu tifa Bodo? Le incognite del sorteggio di oggi
- 09:10 CdS - Dumfries in anticipo rispetto ai tempi previsti: ecco quando potrebbe tornare in campo
- 08:56 GdS - Bisseck, esame superato per il Mondiale: l'Inter è priorità e trampolino
- 08:42 CdS - Mercato bloccato, Chivu resta a secco: Perisic e Diaby non si sbloccano. Norton-Cuffy? Possibilità in caso di addio di Dumfries
- 08:28 GdS - Frattesi può tornare titolare dopo 4 mesi: la probabile formazione
- 08:14 GdS - Champions, oggi alle 12 i sorteggi playoff e il tabellone fino a Budapest
- 08:00 GdS - Perisic-Diaby: doppio muro per Ausilio. Ma sta per tornare Dumfries! E Norton-Cuffy...
- 01:10 Romano: "I motivi dietro il no del PSV per Perisic, l'attesa per Diaby e l'incastro per Norton Cuffy. E su Frattesi..."
- 00:30 MARCA - Dietrofront Goretzka: rimane al Bayern Monaco. L'Atletico Madrid ripensa a Frattesi e apre sulla formula
- 00:00 Caro McTominay...
Giovedì 29 gen
- 23:49 Adani: "Dimarco tra i più decisivi d'Europa, ha numeri alti per il suo ruolo. Deve lavorare per fare il quarto"
- 23:35 Benitez: "Chi vince lo scudetto? Mi piace il Napoli, ma per Conte non sarà facile. L'Inter è la più forte"
- 23:20 Romano: "Standby Perisic e Diaby, da qui l'idea Norton-Cuffy. Il Genoa preferisce l'Inter a Everton e Juve per un motivo"
- 23:05 La Roma pareggia in Grecia e vola agli ottavi di finale, Bologna ai playoff: tutti i risultati di Europa League
- 22:55 Coppa Italia, Inter-Torino eccezionalmente a Monza: tutti i dettagli per l'acquisto dei biglietti
- 22:40 Asllani-Besiktas, arriva il primo imprevisto: volo cancellato, il motivo. L'arrivo in Turchia slitta
- 22:25 SM - Non solo Inter su Massolin: tre le squadre di Serie A sul 2002. Le richieste del Modena
- 22:10 Se l'Inter, in Champions, deve pure 'adoperarsi' per il ricongiungimento familiare dei Kovacs, 2 fratelli arbitri...
- 21:55 Serie C, l'Inter U23 sfida la Pergolettese allo stadio 'Silvio Piola' di Novara: l'ingresso per i tifosi sarà gratuito
- 21:40 BVB, Schlotterbeck: "Anche l'Inter non ha avuto molte occasioni. Dopo il gol di Dimarco ha giocato all'italiana"
- 21:26 UFFICIALE - Nuova avventura per l'ex nerazzurro Longo: ripartirà dalla quarta serie spagnola
- 21:12 BVB, Emre Can: "Non abbiamo concesso molto, ma l'Inter è stata più matura e ha meritato la vittoria"
- 20:58 L'Inter non è l'unico club su Norton-Cuffy. Di Marzio: "La Juve non molla, c'è anche l'Everton"
- 20:44 Di Marzio: "Massolin, Inter e Modena più vicini ma non c'è ancora l'intesa". I dettagli
- 20:29 Dimarco MVP di Borussia-Inter, la UEFA: "Intelligenza tattica e freddezza. Calcio di punizione straordinario"
- 20:14 Sky - Perisic chiede la cessione: il PSV lo libera dopo il Feyenoord? Diaby pronto a tagliarsi lo stipendio per l'Inter
- 19:59 Perisic si complica, l'Inter cambia obiettivo: trattativa avanzata per l'acquisto definitivo di Norton-Cuffy
- 19:44 Rampulla: "In questo momento l'anti-Inter è il Milan, ma nerazzurri avviati a vincere"
- 19:30 BVB, Kovac: "Con l'Inter partita dura, per loro è stato più facile. I miei hanno avuto troppo rispetto"
- 19:15 Fiocco azzurro in casa De Vrij: la moglie Doina annuncia la nascita del figlio. Il nome è lo stesso di un altro interista
- 19:00 Rivivi la diretta! IO GIRO L'ITALIA PER TE, ospite INTER CLUB CAVA NERAZZURRA. Le ULTIME su PERISIC e di MERCATO
- 18:50 Cremonese, Collocolo senza pace: nuovo infortunio per il centrocampista grigiorosso, i dettagli
- 18:36 SI - Diaby non si muove dall'Al Ittihad senza sostituto. Zabiri possibile chiave: i sauditi puntano il marocchino
- 18:25 fcinInter-Perisic, fumata nera: il PSV non lo vuole liberare. Ma gli agenti non mollano la presa
- 18:10 Serie A, va a Martin Baturina il premio 'Rising Star Of The Month' di gennaio
- 17:55 UFFICIALE - Franco Carboni è un nuovo giocatore del Parma: ecco la formula. Il comunicato dell'Inter
- 17:41 Punizione al bacio e ennesimo gol stagionale: Dimarco si conquista un posto nel Team of Week della Champions
- 17:27 Sky - Inter, passi avanti per il ritorno di Perisic: contatti continui tra il club nerazzurro e il PSV
- 17:13 Sky - L'Inter non vuole correre rischi, ma Dumfries 'vede' la fine del tunnel: quando può tornare a disposizione
- 16:59 Il Nottingham torna a bussare per Frattesi, Inter non convinta. Incontro in corso in Olanda per Perisic
- 16:44 Operazione anti-pirateria 'Switch Off', De Siervo: "Vogliamo restituire al nostro calcio il suo vero valore economico"
- 16:29 Bisseck: "Grande vittoria a Dortmund, grazie a tutti i tifosi al seguito della squadra"
- 16:15 Il Podcast di FcIN - Dortmund-Inter 0-2, l'analisi di Andrea Bosio: ora sotto con i playoff
- 16:01 Di Canio: "L'Inter di Inzaghi mancava di umiltà in campionato, ecco quale sarà la sfida di Chivu"
- 15:47 Indagine StageUp/Ipsos Doxa: Marotta manager sportivo italiano dell'anno davanti a Percassi e De Laurentiis