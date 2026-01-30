Il DNA calcistico di Dejan Stankovic è facilmente rintracciabile nel figlio Aleksandar, sempre più protagonista con la maglia del Bruges. "Tale padre tale figlio, Dejan era così", ha spiegato Antonio Cassano per 'Viva El Futbol' dopo la prestazione monstre del centrocampista serbo contro il Marsiglia, dopo la quale si è guadagnato il premio di MVP UEFA grazie al gol segnato e i due assist sfornati.