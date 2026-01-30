Si è arenata la trattativa per Ivan Perisic. Secondo le ultime novità di Sky Sport, è ora molto difficile pensare che il PSV Eindhoven, che ha alzato un muro importante, possa aprire alla partenza dell'esterno croato. Resiste uno spiraglio per Moussa Diaby, pendente come noto dalla risposta di PIF anche se il giocatore è pronto ad abbassarsi l'ingaggio per provare l'esperienza in Champions League. Le complicazioni legate a queste due operazioni fanno sì che Luis Henrique viaggi verso la permanenza in nerazzurro.