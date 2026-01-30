Bellissimo testa a testa tra Federico Dimarco e Yann Bisseck, che ha visto prevalere l'esterno di pochissimi punti percentuali. Questo l'esito dell'ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro di FcInterNews.it, relativo a Borussia Dortmund-Inter. A chiudere il podio c'è Luis Henrique. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 1.56%

Akanji 1.01%

Acerbi 0.94%

Bisseck 37.68%

Luis Henrique 10.37%

Sucic 0.78%

Zielinski 1.72%

Mkhitaryan 2.89%

Dimarco 38.85%

Bonny 0.08%

Thuram 0.31%

Esposito 0.47%

Frattesi 0.86%

Diouf 1.79%

Bastoni 0.23%

Martinez 0.47%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 32 PARTITE:

LAUTARO 44 PT.

ZIELINSKI 36 PT.

DIMARCO 29 PT.

THURAM 25 PT.

ESPOSITO 22 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

BARELLA 15 PT.

AKANJI E CARLOS AUGUSTO 11 PT.

BISSECK E BONNY 9 PT.

DIOUF 8 PT.

LUIS HENRIQUE E MKHITARYAN 6 PT.

MARTINEZ 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.