Bellissimo testa a testa tra Federico Dimarco e Yann Bisseck, che ha visto prevalere l'esterno di pochissimi punti percentuali. Questo l'esito dell'ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro di FcInterNews.it, relativo a Borussia Dortmund-Inter. A chiudere il podio c'è Luis Henrique. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 1.56%
Akanji 1.01%
Acerbi 0.94%
Bisseck 37.68%
Luis Henrique 10.37%
Sucic 0.78%
Zielinski 1.72%
Mkhitaryan 2.89%
Dimarco 38.85%
Bonny 0.08%
Thuram 0.31%
Esposito 0.47%
Frattesi 0.86%
Diouf 1.79%
Bastoni 0.23%
Martinez 0.47%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 32 PARTITE:

LAUTARO 44 PT.
ZIELINSKI 36 PT.
DIMARCO 29 PT.
THURAM 25 PT.
ESPOSITO 22 PT.
CALHANOGLU 20 PT.
SUCIC 19 PT.
BARELLA 15 PT.
AKANJI E CARLOS AUGUSTO 11 PT.
BISSECK E BONNY 9 PT.
DIOUF 8 PT.
LUIS HENRIQUE E MKHITARYAN 6 PT.
MARTINEZ 5 PT.
BASTONI 4 PT.
DUMFRIES 3 PT.
DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 17:23
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
