Si è parlato anche del magic moment di Aleksandar Stankovic al Bruges durante la puntata di 'Viva El Futbol' dedicata all'ultimo turno della League Phase di Champions League. Il centrocampista classe 2005, che l'Inter può riportare a casa nel giro di due estati esercitando il diritto di recompra, ha avuto negli ultimi mesi una crescita esponenziale che Lele Adani ha inquadrato così: "A me sembra proprio un giocatore di alto livello, di quantità e di qualità. E' sfacciato, dirompente", le parole dell'ex difensore.