Il mercato dell'Inter si scalda anche in uscita, dove nelle ultime ore il Nottingham Forest è tornato alla carica per Davide Frattesi. Il club inglese ha chiesto ill numero 16 interista in prestito con diritto di riscatto: si attende la decisione del giocatore.

In caso di cessione, il club nerazzurro andrà alla ricerca di un centrocampista. Lo riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano: "L'accordo per Davide Frattesi al Nottingham Forest, in fase di definizione tra i club, in prestito con diritto di riscatto. Tocca a Frattesi decidere, come rivelato in precedenza. L'Inter è in trattative attive per ingaggiare un nuovo centrocampista solo se Frattesi se ne va", scrive su X.

Su Youtube invece Fabrizio Romano ha confermato l'accordo trovato da giorni tra Diaby e l'Inter. Anche questa mattina il francese ha confermato di voler andare all'Inter nonostante chiamate dall'Inghilterra, resta da capire se l'Al Ittihad darà nelle prossime ore il via libera all'uscita. L'Inter non fa l'operazione a titolo definitivo.