Frode Thomassen, CEO del Bodo/Glimt, ha affidato a Uefa.com le sue sensazioni a caldo dopo il sorteggio che ha abbinato i norvegesi all'Inter per i playoff di Champions League: "Non eravamo mai stati qui, è speciale - le sue parole -. Per noi è fantastico aver superato la League Phase, non ci avremmo creduto se ce lo avessero detto qualche settimana fa quando dovevamo affrontare ancora Borussia Dortmund, Manchester City e Atletico Madrid, ma se siamo qui ci sarà un motivo. L'Inter? Ero a Monaco per vedere la finale (il 31 maggio, ndr), è una squadra con tradizione, tra le migliori d'Europa. E' una grande sfida per noi, non vediamo l'ora di affrontarla. Noi siamo un club piccolo, con poche risorse. E' una questione di gente, non si soldi. Mettiamo passione e cuore in quello che facciamo. E' da anni che lavoriamo duro, se abbiamo l'opportunità di andare agli ottavi significa che stiamo facendo bene".