Il successo conquistato dall'Inter di Chivu contro il Pisa entra anche nelle statistiche. L’Inter infatti diventa la seconda squadra contro cui i toscani perdono 7 gare consecutive in Serie A.

Quella di ieri è inoltre la prima vittoria in campionato ottenuta dai nerazzurri dopo essere andati sotto di due gol, evento che non si verificava dallo scorso marzo contro il Monza.

I sei gol segnati a San Siro rappresentano il miglior dato casalingo tra tutte le competizioni dal novembre 2022, mentre il Pisa conferma l’Inter come la squadra contro cui ha subito più reti nella propria storia in Serie A, con un totale che sale a 37.

