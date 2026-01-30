Le ultime trattative di mercato hanno allentato un po' l'interesse nei confronti del giovane difensore dell'Hajduk Spalato Branimir Mlacic. Che nel frattempo domani non sarà a disposizione del tecnico Gonzalo Garcia per la partita di campionato contro il Gorica. Ad annunciarlo è lo stesso allenatore che spiega anche il motivo: "Mlacic non sarà in squadra, è in trattative per un trasferimento e non partirà con noi. Almena è infortunato, Livaja non partirà titolare e Pukštas è prossimo al rientro ", ha dichiarato Garcia. Che ha di fatto confermato la presenza di una trattativa, anche se non ha specificato con quale club.