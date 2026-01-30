È stato raggiunto un accordo con l'Inter per il trasferimento temporaneo del centrocampista albanese Kristjan Asllani al Besiktas fino al termine della stagione 2025-26. Asllani, lo ricordiamo, ha effettuato in giornata le visite mediche per conto del suo nuovo club e negli ulimi minuti era arrivata anche l'ufficialità della risoluzione del prestito al Torino. L'accordo, si legge nel comunicato diramato dal club turco, include un'opzione per per l'acquisto del calciatore. "Auguriamo a Kristjan Asllani un grande successo con la nostra gloriosa maglia", scrivono le Aquile.