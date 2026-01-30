Dal Real Madrid al Real Madrid. Ottenuto il pass per il playoff di Champions proprio battendo 4-2 i blancos mercoledì scorso nell'ultima giornata della League Phase, il Benfica si ritroverà di fronte gli spagnoli allo spareggio che apre le porte agli ottavi. Un accoppiamento che Mário Branco, direttore generale delle Aguias, ha commentato così: "Real Madrid o Inter, sapevamo che sarebbe stato un sorteggio molto difficile - le sue parole riportate da A Bola -. Il Real Madrid è una grande squadra, è il padrone della Champions League, ma per noi ora è una situazione diversa. La gara di mercoledì era una cosa, questa è una fase a eliminazione diretta con partite di andata e ritorno. L'altro ieri abbiamo visto che per il Benfica nulla è impossibile. È un club abituato a notti magiche. Ci proveremo ancora una volta e vogliamo arrivare agli ottavi. Il Real Madrid è sempre il Real Madrid; non ci sono momenti buoni o cattivi per affrontarli. Benfica e Real sono club storici in Europa e in Champions League".