Il programma del Settore giovanile dell'Inter di questo week-end comincerà tra poco, alle 18, quando la squadra Under 20 di Benny Carbone sfiderà la Cremonese a Interello. Ecco il menù completo: 

UNDER 20 Venerdì 30 gennaio, ore 18:00 – Campionato: Inter-Cremonese – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 1 febbraio, ore 14:30 – Campionato: Inter-Parma – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 18 Domenica 1 febbraio, ore 10:30 – Campionato: Napoli-Inter – Stadio Comunale “Giuseppe Piccolo”, Cercola (NA).

UNDER 17 Domenica 1 febbraio, ore 14:00 – Campionato: Cremonese-Inter – Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, Cremona (CR).

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 31 gennaio, ore 11:30 – Amichevole: Parma-Inter – Centro Sportivo “Il Noce”, Noceto (PR).

UNDER 16 Domenica 1 febbraio, ore 12:00 – Campionato: Udinese-Inter – Stadio Comunale di Pocenia, Pocenia (UD).

UNDER 15 Domenica 1 febbraio, ore 11:30 – Campionato: Udinese-Inter – Stadio Comunale di Rivignano, Rivignano Teor (UD).

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 1 febbraio, ore 11:00 – Amichevole: Cremonese-Inter – Centro Sportivo “Villa Angiolina”, Cremona (CR).

Sezione: Giovanili / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 17:09 / Fonte: inter.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
