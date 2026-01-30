I movimenti dell’Inter sul mercato sono, come precisa Fabrizio Romano nell’ultimo aggiornamento, un gioco a incastri. Sul capitolo Ivan Perisic non c’è nulla di nuovo rispetto quanto già spiegato nelle scorse ore, ma l’aneddoto svelato potrebbe assumere un peso non indifferente sullo svolgimento della vicenda. Il PSV ha rifiutato la prima offerta dell’Inter al netto della volontà dell’esterno croato di tornare a Milano. Il messaggio trapelato dall’Olanda è l’obiettivo di voler vincere il treble, motivo per il quale trattenere il classe ’89 non è più soltanto una questione economica. Il momento di stallo sulla sponda Perisic, l’Inter continua ad aspettare risposte anche per Diaby, giocatore dell'Al Ittihad con il quale ha già un accordo. Nel frattempo il club saudita ha sondato il terreno per Carrasco come eventuale sostituto.

Anche sull’ex attaccante del Crotone si attendono risposte: dal fondo PIF e dal club che sta attraversando giorni complicati con Benzema e Kanté. Altra situazione di stallo che ha portato Ausilio ad aprire i discorsi con il Genoa per Norton Cuffy, si è parlato di eventuale operazione a titolo definitivo, nel caso in cui non si dovessero realizzare le situazioni di prima o se dovesse esserci un’uscita. Soprattutto quest’ultima. A proposito di uscite, la trattativa per Luis Henrique è in stanby, col Bournmouth non sono arrivati accordi definitivi. Tutti discorsi ai quali resta dunque legato il classe 2004 del Genoa: le due società sono pronte a sedersi al tavolo per mettere nero su bianco l’accordo, al momento soltanto verbale. Su Norton Cuffy ha sondato il terreno anche la Juventus che propone però prestito con diritto di riscatto, seppur oneroso.

Altro punto della situazione riguarda Davide Frattesi, tornato alla ribalta tra i rumors di mercato per via della decisione di Leon Goretzka di restare al Bayern Monaco, facendo naufragare la trattativa con l’Atletico Madrid. Dietrofront che ha portato la dirigenza madrilena a pensare ancora una volta al centrocampista ventiseienne, sul quale c’è il costante pressing del Nottingham Forest. I colchoneros pensano ad una formula sulla base del diritto con riscatto.