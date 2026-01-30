Peter Bosz, tecnico del PSV, spera che la rosa a sua disposizione rimarrà intatta anche dopo la fine del mercato invernale, nonostante i numerosi rumors attorno ad alcuni giocatori come Ivan Perisic, corteggiato da giorni dall'Inter: "Non è una mia decisione - la sua premessa in conferenza stampa -. Quindi, ovviamente, vengo tenuto informato sullo stato delle cose e mi dicono come è la situazione. Ma non è una mia decisione. Posso dire quello che voglio, ma la mia volontà non è legge. Quindi è inutile. Presumo che tutti rimarranno perché è quello che voglio, ma di solito nel calcio non si hanno garanzie".

Bosz, che in passato ha ricoperto la carica di direttore tecnico al Feyenoord, non vuole 'invadere' il campo' del suo direttore tecnico Stewart: "È Earnest che si occupa del mercato. Mi tiene informato, ma sa esattamente cosa sta succedendo. Se dico qualcosa, gli darò fastidio, e non voglio che accada. Ho fatto io stesso questo lavoro. Penso che dovresti parlare con chi è al comando. Così come lui non dovrebbe dire nulla sulla formazione o sulle sostituzioni, io non dirò nulla sui trasferimenti. Penso che sia un buon accordo con noi del PSV. Sta andando molto bene. Dovremmo continuare così".