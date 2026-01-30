Dopo il Nottingham Forest e più recentemente l'Atletico Madrid, c'è un altro club che ha mostrato interesse nei confronti di Davide Frattesi. Secondo Orazio Accomando di Sportmediaset, i biancocelesti avrebbero fatto un sondaggio per il centrocampista dell'Inter e potrebbero mettere sul piatto 25 milioni di euro.

Cifra che comunque sarebbe bassa nelle intenzioni dei nerazzurri che comunque, in questa fase della stagione, con Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu ancora ai box, difficilmente darebbero il via libera alla cessione di Frattesi.