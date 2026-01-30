L'Inter ha scavato un bel solco in classifica tra sé e le inseguitrici, ma non può dirsi sicura di vincere lo scudetto. E' il pensiero espresso da Andrea Ranocchia nel corso del suo intervento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Adesso il gap è molto grande, l’Inter sta molto bene - ha detto l'ex difensore dei nerazzurri -. Fa risultati e belle prestazioni, anche sotto l’aspetto mentale ha grande fiducia e si vede. Poi nel calcio nessuno ha la sfera di cristallo, quindi non si può dire che l'Inter abbia già vinto".

Parlando di divario tra le squadre di Serie A e quelle di Premier League, Ranocchia punta l'attenzione sull'Inter: "Con l'Arsenal ha fatto la sua partita, forse è l'unica italiana che può giocarsela con tutte in questo momento".