Nicolò Barella starà fuori due settimane. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, Chivu dovrà fare a meno del motorino di centrocampo per le prossime partite a causa di un risentimento muscolare allo psoas della gamba destra.

Barella, dunque, dopo Dortmund, salterà anche la trasferta di Cremona, la Coppa Italia con il Torino e pure il Sassuolo. Proverà a recuperare per la supersfida con la Juventus in programma nel weekend del 14-15 febbraio (stesso obiettivo di Calhanoglu).

"Il sostituto di Barella, a rigor di logica e al netto del turnover, dovrebbe essere Petar Sucic, che ieri ha giocato titolare al Signal Iduna Park insieme a Zielinski e Mkhitaryan, costretti agli straordinari. Non male fin qui: il croato, preso a gennaio scorso e arrivato a Milano in estate, vanta trenta presenze stagionali in tutte le competizioni. A referto due assist e due gol (l’ultimo contro l’Arsenal, piattone destro all’incrocio). Frattesi, al momento, parte dietro nelle gerarchie", si legge.