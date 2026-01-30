Quale è lo stadio preferito del numero uno del calcio? Rispondendo a una domanda su Instagram, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha risposto senza esitazioni: "Il primo stadio dove sono stato a vedere un vero match è stato San Siro, mio padre mi ci portò a vedere una partita dell'Inter - il ricordo -. E' lì che mi sono innamorato del calcio. San Siro è impressionante, bellissimo. Lì probabilmente ho provato le più grandi emozioni".