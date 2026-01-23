L’Inter arriva alla sfida contro il Pisa forte di due clean sheet consecutivi in campionato contro Lecce e Udinese e potrebbe registrare almeno tre gare di fila senza subire gol per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025, quando arrivarono quattro successi a porta inviolata.

Quella nerazzurra è anche l'unica squadra ad aver vinto tutte le partite disputate contro formazioni attualmente nella parte bassa della classifica: 10 su 10, con appena quattro gol subiti e ben 25 realizzati.

Nessun club nei cinque maggiori campionati europei ha vinto più partite mantenendo la porta inviolata dell’Inter, 11 in totale, sei delle quali nelle ultime nove gare di Serie A.