Mercato ancora bloccato in casa Inter, come conferma anche il Corriere dello Sport che riferisce pure di un tentativo costante da parte di Chivu di ottenere almeno un esterno di destra considerando l'emergenza che si protrae da novembre.

Sul fronte Perisic, però, il summit di ieri non ha portato notizie positive: il PSV vuole tenersi il croato anche se la Champions è svanita. "Non ne fanno evidentemente una questione economica, considerando che l’Inter si è comunque detta disposta a inserire un indennizzo ragionevole per il trasferimento di Perisic, a un anno e mezzo dalla scadenza del suo contratto. Perisic intanto attende ancora con le dita incrociate", si legge.

E non sta andando meglio neppure per Diaby. "Ieri è sceso in campo per 88’ in Al Fateh-Al Ittihad, non proprio il tipo di gestione che lascia pensare a un trasferimento imminente. Anche in questo caso c’è l’ok del giocatore, ma non della proprietà - spiega il quotidiano romano -. Il fondo Pif non ha aperto finora all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto paventata attraverso intermediari da Milano".

L'alternativa sarebbe Norton-Cuffy, altro nome tornato a circolare nelle ultime ore. Ma per il Corsport quella del genoano sembrerebbe una possibilità più per l’estate, in caso di addio a Dumfries. "Per l’immediato interessano profili con altre caratteristiche", si legge.