Gara pirotecnica tra Lazio e Genoa: la formazione di Sarri conquista i tre punti (3-2) con il rigore trasformato da Cataldi al minuto 99. Succede tutto nella ripresa all'Olimpico, in un clima di crescente sfiducia in casa biancoceleste. Pochi spettatori sugli spalti e l'episodio che stappa la contesa è il rigore trasformato da Pedro. Il raddoppio porta la firma di Taylor, ma il Grifone non s'arrende e la riapre con il penalty calciato potentemente da Malinovskyi. Al 74esimo, in seguito a un palo colpito da Malinovskyi direttamente da corner, il più lesto di tutti è Vitinha, che pareggia i conti. Nel finale Cataldi dal dischetto sigla il definitivo 3-2.