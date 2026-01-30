Si è parlato nei giorni scorsi di una trattativa tra Verona e Psv Eindhoven per Alphadjo Cissè, sulla base di 8 milioni di euro. Secondo gianlucadimarzio.com, però, in queste ore c'è stato un inserimento del Milan per il giocatore. La proposta dei rossoneri è stata quella di acquistare il cartellino e lasciare il ragazzo classe 2006 in prestito all'Hellas fino al termine della stagione.

Cissé, come esterno offensivo, potrebbe essere un'alternativa a Perisic nel caso in cui il croato dovesse tornare all'Inter.