Denzel Dumfries da ieri è di nuovo in Italia. Dopo aver completato il programma di recupero nei Paesi Bassi, il numero 2 nerazzurro si è rivisto ad Appiano Gentile, dove ha imboccato la via per il ritorno in campo.

E i segnali in tal senso sono estremamente positivi, come conferma il Corsport: "Secondo quanto trapelato già qualche giorno fa, Dumfries sarebbe in anticipo rispetto ai tempi previsti. L’Inter, però, non ha alcuna intenzione di correre rischi: quindi, nessuna accelerazione se non ci saranno garanzie. E il primo a sposare questa linea è proprio Chivu. Peraltro, tenuto del suo fisico, il laterale orange avrà senz’altro bisogno di tempo per ritrovare la condizione. La situazione sarà più chiara nel giro di qualche giorno, ma l’obiettivo è di tornare a poter contare su Dumfries per il ritorno del play-off di Champions, il 24 o il 25 febbraio".