Quella di mercoledì sarà la sfida numero 7 tra Borussia Dortmund e Inter. La squadra nerazzurra ha vinto tre dei sei precedenti nelle competizioni europee con due vittorie dei tedeschi e un pareggio a completare il bilancio.

L’ultimo incontro tra Borussia Dortmund e Inter è terminato con un 3-2 in favore dei tedeschi nel novembre 2019, una partita in cui l’Inter era avanti 2-0 all’intervallo.

Il Borussia Dortmund ha ospitato l’Inter in tre occasioni nelle competizioni europee (1V, 1N, 1P), con una media di 4.3 gol segnati a partita (sei reti realizzate dal Dortmund, sette dall’Inter).

15-04-1964, Borussia Dortmund-Inter 2-2 – 4' Mazzola, 23' Brungs, 28' Brungs, 41' Corso

29-04-1964, Inter-Borussia Dortmund 2-0 – 48' Mazzola, 75' Jair

01-03-1994, Borussia Dortmund-Inter 1-3 – 33' Jonk, 36' Jonk, 82' Schulz, 89' Shalimov

17-03-1994, Inter-Borussia Dortmund 1-2 – 39' Zorc, 47' Ricken, 81' Manicone

23-10-2019, Inter-Borussia Dortmund 2-0 – 22' Martínez, 90' Candreva

05-11-2019, Borussia Dortmund-Inter 3-2 – 5' Martínez, 40' Vecino, 52' Hakimi, 65' Brandt, 78' Hakimi