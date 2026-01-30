L'urna di Nyon ha deciso: sarà il Bodo/Glimt l'avversario dell'Inter nei playoff di Champions League. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu commenta ai canali ufficiali del club l'esito del sorteggio che ha lasciato in eredità la sfida contro i norvegesi: "Tutte le partite di Champions League nascondono delle insidie e difficoltà. Il Bodo/Glimt è una squadra che ha dimostrato, in questa prima fase, di saper mettere in difficoltà club importanti sia in casa che in trasferta".