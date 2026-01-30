Intervistato dal Corriere dello Sport, Alexis Saelemaekers parla delle ambizioni del Milan e delle chance scudetto.

Con Allegri sei al primo anno di Università del risultato.

"Lui insegna la cattiveria, quella agonistica, e a mantenere alta la concentrazione. Sempre. Quando invita alla calma è perché vuole che ragioniamo".



Qual è l’avversario che ti e vi ha messo maggiormente in difficoltà?

"Il Como mi ha colpito. Fa un calcio di possesso che è bellissimo. C’è tanta tecnica. Con le dovute proporzioni, mi ricorda il Barcellona 2010".



Alexis, giocare bene o vincere?

"Vincere. Ci si ricorda solo di chi ha vinto".

Quanto vi ha cambiato il Var? In altre parole, quanto condiziona il comportamento di voi calciatori?

"Oddio... Il Var ha corretto e migliorato alcune decisioni arbitrali, ma non è ancora perfetto. Molti contatti vengono valutati in modo sbagliato al video".



Questo lo sappiamo. Ma spesso ne approfittate.

"Se in area ti senti toccare, il più delle volte non resti in piedi, vai giù. Lo vedi fare agli altri e lo fai anche tu. Talvolta si rimane a terra più a lungo aspettando che venga richiamata l’attenzione dell’arbitro. Non è che in quei momenti stai troppo a pensare...".



Senza un’attenta revisione al Var, apprezzo la sincerità.

"Perché dovrei raccontare delle bugie".