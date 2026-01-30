Niente Atletico Madrid per Leon Goretzka. Secondo MARCA, il centrocampista classe '95 avrebbe cambiato idea indietro rispetto alla scelta di separarsi dal Bayern Monaco per trasferirsi alla corte di Simeone. Il tedesco sembrava indirizzato verso la capitale spagnola ma avrebbe deciso di restare in Baviera almeno fino a fine stagione, quando terminerà il suo contratto con i campioni di Germania. Imprevisto che potrebbe portare la dirigenza dei colchoneros a virare ancora una volta verso l'Italia, nella fattispecie verso Milano e Bergamo.

Secondo il quotidiano madrileno Simeone potrebbe riconsiderare le suggestioni già chiacchierate nelle scorse settimane per il centrocampista dell'Inter, Davide Frattesi e per quelli dell'Atalanta, Ederson e Lookman. "L'inaspettato cambio di rotta del tedesco sconvolge il percorso di Alemany. La via Atalanta con Ederson e Lookman viene riattivata, Frattesi viene preso in considerazione e persino un prestito non è più escluso" si legge sull'edizione online.