Grande attesa in casa Inter per il sorteggio di oggi che accoppierà i nerazzurri a Benfica o Bodo/Glimt per il playoff di Champions League. A Nyon, ore 12, si sceglierà il percorso europeo degli uomini di Chivu, fuori per un pelo dal G8 nonostante il successo di Dortmund all'ultima giornata.
"Sarà disegnato il tabellone tennistico fino alla finalissima di Budapest del 31 maggio - spiega la Gazzetta -. I nerazzurri non dovrebbero soffrire la sindrome da top club perché il Bodo e il Benfica non lo sono. Però i norvegesi hanno dimostrato di non essere soltanto quelli devastanti sul sintetico del Circolo polare artico: mercoledì sono andati a vincere a casa Atletico. Il Benfica ha fatto l’impresa con il Real ed è allenato da José Mourinho: se le palline oggi si divertono con gli incroci, Inter-Mou sarà “la” sfida di febbraio. Superando il turno, negli ottavi l’Inter troverebbe uno tra City e Sporting: dubbi?", si chiede ironicamente la rosea.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Focus
Altre notizie
