Gli ultimi aggiornamenti aprono l'ennesimo scenario di mercato: il nuovo esterno destro dell'Inter può essere Brooke Norton-Cuffy. Il nome dell'inglese è accostato da tempo al club nerazzurro, che però negli ultimi giorni si era concentrato sul ritorno di Ivan Perisic: la chiusura momentanea del PSV alla cessione del croato ha spinto la dirigenza interista a fiondarsi di nuovo sul classe 2004 del Genoa.

Come riferisce Fabrizio Romano su X, infatti, "l'Inter è in trattative avanzate per l'acquisto a titolo definitivo di Brooke Norton-Cuffy dal Genoa - scrive l'esperto di mercato -. Una mossa a sorpresa oggi, dopo che il PSV Eindhoven ha insistito affinché Ivan Perisic rimanesse".

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 19:59
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
