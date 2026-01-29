Gli ultimi aggiornamenti aprono l'ennesimo scenario di mercato: il nuovo esterno destro dell'Inter può essere Brooke Norton-Cuffy. Il nome dell'inglese è accostato da tempo al club nerazzurro, che però negli ultimi giorni si era concentrato sul ritorno di Ivan Perisic: la chiusura momentanea del PSV alla cessione del croato ha spinto la dirigenza interista a fiondarsi di nuovo sul classe 2004 del Genoa.

Come riferisce Fabrizio Romano su X, infatti, "l'Inter è in trattative avanzate per l'acquisto a titolo definitivo di Brooke Norton-Cuffy dal Genoa - scrive l'esperto di mercato -. Una mossa a sorpresa oggi, dopo che il PSV Eindhoven ha insistito affinché Ivan Perisic rimanesse".