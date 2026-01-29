Con la qualificazione dell'Inter ai playoff di Champions League, contro una tra Bodo Glimt e Benfica, diventa importante per i nerazzurri riuscire a distanziare il più possibile gli impegni a febbraio tra campionato e Coppa.

I nerazzurri avranno un test molto complicato nel fine settimana precedente all'andata dei playoff, un derby d'Italia in programma nel fine settimana del 14-15 febbraio. Possibile anticipo al venerdì 13? No, al momento no. San Siro è infatti occupato dal CIO per i Giochi Olimpici dal 24 gennaio al 14 febbraio, come ha ricordato pochi giorni fa il presidente di Lega, Ezio Simonelli. A meno di una scelta (improbabile) di giocare la partita altrove di venerdì 13 o di accordi differenti da trovare nelle prossime ore, il rischio è di dover giocare Inter-Juventus con ben poco tempo a disposizione per riposarsi in vista dei playoff del 17-18 febbraio.